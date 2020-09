Giocatori in calo una volta ceduti dall’Atalanta? I dati smentiscono: tutti (o quasi) adesso valgono di più

L’ Atalanta cede Castagne e il belga va subito in gol con la maglia del Leicester, facendo salire subito un po’ di nostalgia. «Non è poi così vero che chi lascia Bergamo cala di rendimento», viene da pensare. Ma una partita non fa una stagione. E i predecessori di Castagne? Come stanno i giocatori che hanno lasciato l’Atalanta di Gasperini negli anni scorsi? Uno dei segreti dell’Atalanta di Gasperini, un ciclo che è ormai all’inizio della sua quinta stagione, è sempre stato quello di modificare la rosa, di campionato in campionato, col giusto metodo. È sempre stato fondamentale mantenere un blocco compatto di giocatori, una spina dorsale su cui poter sempre contare. Altrettanto importanti sono state le cessioni, al momento giusto, per svariati motivi: economici, tecnici, tattici, di adattamento al sistema. Così sono ormai parecchi i giocatori che hanno avuto un ruolo minimamente importante nella rosa dell’Atalanta in questi anni e ora giocano con altre maglie. Li abbiamo raccolti in una lista, per capire come procede la loro carriera prima di tutto, ma anche cercare di comprendere al meglio l’andamento del valore di mercato di questi giocatori. Lo diciamo in anticipo: dal punto di vista economico, l’Atalanta ci ha guadagnato.