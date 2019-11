O re di attesa, per quella che in casa Atalanta deve essere la partita della vita. Serve fare punti contro il Manchester City per sognare un passaggio del turno in Champions League, sperando in risultati favorevoli da Zagabria, dove la Dinamo ospiterà lo Shakhtar Donetsk. Per Guardiola è quindi previsto un po’ di turnover: prima di tutto perché domenica c’è la sfida con il Liverpool, primo con sei punti di vantaggio sui citizens, secondi. Ma c’è dell’altro.