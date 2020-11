Gli scenari del girone: il Midtjylland è già ultimo, l’Atalanta resterà in Europa. Ma ora è l’Ajax a dover inseguire

V ince l’Atalanta, perde il Liverpool, vince l’Ajax. E perde l’Ajax. La quarta giornata del gruppo D di Champions League dice più di quanto ammettano i risultati: l’unica vera vincitrice è la squadra nerazzurra, che potenzia le proprie chance di passaggio del turno. Dopo Liverpool-Atalanta 0-2 e Ajax-Midtjylland 3-1, la classifica bergamasca resta uguale (secondo posto ex aequo con i lancieri, con la differenza reti leggermente sfavorevole), ma le quotazioni si impennano. E il vero sconfitto è l’Ajax, che fa il suo dovere, ma non può godersi i tre punti, per via dello scherzetto di Anfield.