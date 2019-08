L a Germania è la nazione in cui l’Atalanta ha giocato nel maggior numero di stadi differenti nelle coppe europee: nel 1990 è scesa in campo a Colonia (sconfitta per 1-0) e nel 2018 a Dortmund (sconfitta per 3-2). Quest’anno la serie potrebbe allungarsi perché nella fase a gironi i nerazzurri potrebbero essere accoppiati con tutte e quattro le tedesche: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e RB Lipsia.