Gli stadi della Champions/1 Welcome in Uk, alla scoperta dei gioielli inglesi

Comincia oggi una serie di servizi dedicati alla storia degli stadi della Champions League, dove, a seconda di come andrà il sorteggio del 29 agosto, andrà a giocare l’Atalanta. È una serie di servizi che si articolerà su cinque puntate. Partiamo dagli stadi inglesi.

P er giorni la questione stadio per le partite casalinghe dell’Atalanta nella Champions League 2019/20 ha monopolizzato i pensieri dei tifosi e della dirigenza: inizialmente sembrava che la destinazione fosse ancora il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Poi pareva essersi aperto uno spiraglio su Bergamo, ma infine si è optato per lo stadio San Siro di Milano. Ancora sconosciuti, fino al sorteggio del 29 agosto a Monte Carlo, sono invece i 3 stadi nei quali i nerazzurri si cimenteranno nella fase a gironi. Il sogno, come ha dichiarato a fine giugno Gian Piero Gasperini, è affrontare le merengues: «Mi piacerebbe andare a Madrid col Real perché il Bernabeu è uno stadio storico, e poi in Inghilterra».