Gollini superstar: con lui zero ko, meno gol subiti. E punti su del 50%

L a vittoria di lunedì contro l’Udinese ha concluso la settimana perfetta, una settimana entrata ormai definitivamente nella storia dell’Atalanta. Prima la vittoria contro il Napoli che ha rilanciato gli uomini di Gasperini in corsa per la Champions, poi la conquista della finale di Coppa Italia per la quarta volta in centoundici anni di storia. Infine, i tre punti conquistati con sudore e fatica battendo l’Udinese, nell’ultima all’Atleti Azzurri d’Italia prima della ristrutturazione. Tre punti che portano l’Atalanta a 59 in classifica, che in questo momento significa quarto posto solitario.