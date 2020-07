S a essere contemporaneamente numero dieci alla Totti e regista alla Pirlo. Quando serve, anche mediano alla Gattuso. È diventato questo Papu Gomez, tre giocatori in uno. E l’Atalanta sogna. Un giocatore che, inevitabilmente, quando la partita è importante si esalta. Comanda lui le operazioni in campo: decide quando accelerare e partire in contropiede o quando è meglio manovrare e far correre gli avversari dietro al pallone. Quegli avversari che giovedì, nella partita contro il Napoli, a un certo punto ha portato a spasso, senza che questi potessero anche solo pensare di togliergli dai piedi quella sfera che dopo due minuti di secondo tempo ha messo lì, precisa, sulla testa di Pasalic per l’1-0.