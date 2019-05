I 100 gol dell’Atalanta ai raggi x: manca solo la punizione vincente

C ento gol. Qualcuno lo avrebbe immaginato ad inizio stagione? Nessuno, probabilmente. Come nessuno si sarebbe immaginato un’Atalanta terza in classifica a novanta minuti dalla fine del campionato, con la finale di Coppa Italia persa mercoledì scorso. La squadra di Gasperini ci ha insegnato che nulla è impossibile o scontato, che una provinciale senza scrupoli può competere con magnati cinesi o super-imprenditori americani. Segnando tanto, tantissimo. Cento gol, dicevamo, da domenica sera, quando Ilicic ha messo dentro il pallone del momentaneo 1-0 contro la Juventus. Una stagione senza precedenti.