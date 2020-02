di Matteo Spini

L’ Atalanta di oggi non sta riscrivendo solo i libri di storia. Anche gli almanacchi vanno rivisitati: le imprese di questi ultimi anni stanno modificando notevolmente ogni tipo di classifica. Perché, in poche stagioni, sta succedendo molto, dall’alto numero di partite europee ai numerosissimi gol. Il fatto che l’Atalanta segni come non mai ridisegna le classifiche dei bomber nerazzurri all-time: a questo punto, si scopre che c’è già un Papu a pochi passi dal podio.