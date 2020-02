I calcoli per la Champions: quanti punti servono, quanti ne fa l’Atalanta. Tutti i dati (che fanno sorridere)

U na vittoria splendida. Di carattere, in rimonta, da grande squadra. Da Champions League. E ora l’Atalanta può guardare la classifica e respirare, sentirsi grande: sono sei i punti di vantaggio sulla Roma, sette se si considerano gli scontri diretti. Ma, soprattutto, se i giallorossi sono la principale rivale nella corsa al quarto posto, l’Atalanta può sentirsi più di un passo avanti a livello di gioco e mentalità vincente. Dopo il vantaggio di Dzeko la squadra di Fonseca si è seduta, quella di Gasperini, invece, ha trovato la forza per reagire, anche quando tutto sembrava girare nel verso sbagliato. Ora mancano quattordici giornate alla fine del campionato, quattordici giornate in cui sognare ancora un posto in Champions League: si può fare? Altroché, lo dicono chiaramente i numeri, perché nel finale di stagione l’Atalanta di Gasperini ha sempre fatto meglio delle avversarie.