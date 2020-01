I conti del calcio/3 Fatturati e bilanci in rosso: è allarme. Ci sono tanti (troppi) professionisti da pagare

Q uando si narra del giro d’affari del calcio italiano, solitamente ci si limita a raccontare della Serie A, ignorando che esistono anche altre due serie professionistiche. Nel 2009/10 le società di calcio professionistiche in Italia erano 132, uno sproposito, sia in termini assoluti che in rapporto agli altri Paesi europei di prima fascia.In Inghilterra sono 92: 20 in Premier League e 24 ciascuno in Championship (Serie B), League One (Serie C, anche se quest’anno sono 23 perché il Bury è stato espulso a fine agosto per problemi finanziari) e League Two (Serie D). In Germania sono appena 56 (su 3 livelli) e in Spagna ancora meno, 42, suddivisi in due sole categorie. Vediamo tutti i dati con cui terminiamo l’analisi economica del calcio italiano, cominciata con la prima puntata ( LEGGILA QUI ) sui costi della Federcalcio, e proseguito con la seconda ( LEGGILA QUI ) sulle tasse e i contributi previdenziali.