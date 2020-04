I conti della stagione con gli allenamenti dal 18/5. Senza playoff, partite ogni 3 giorni fino a fine luglio: corsa a ostacoli

S ono circa le 21 di domenica sera quando il presidente del consiglio Giuseppe Conte risponde alle domande dei giornalisti (collegati in rete) dopo aver illustrato nella mezzora precedente, le norme da seguire nella fase due della crisi seguita alla diffusione del Covid19. Per gli sport professionistici di squadra (il calcio, perché gli altri hanno già abbassato la saracinesca da molto tempo), la data indicata per la ripresa degli allenamenti slitta al 18 maggio. Niente ripresa il 4 maggio (come pareva probabile) dunque, anche se Conte ha precisato, che oggi il ministro per lo Sport Spadafora incontrerà i rappresentanti della Serie A, per definire meglio tempi e modalità. Ma questo ulteriore spostamento, cosa può comportare per il campionato di Serie A fermo ormai dagli inizi di marzo? Vediamo date e calendari.