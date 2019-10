I precedenti italiani dello Shakhtar Donetsk nelle coppe rappresentano un buon auspicio per l’Atalanta: in 11 gare giocate sui campi della Serie A il club ucraino ha incassato 8 sconfitte, pareggiandone 2 e vincendo solo in un’occasione, segnando 8 gol e subendone 30. Più equilibrato il bilancio delle 11 sfide disputate in Ucraina: 5 successi dello Shakhtar, 3 dei quali contro la Roma, e 6 vittorie italiane, con 10 gol segnati da padroni di casa e 15 subiti.