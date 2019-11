I dati degli atalantini in Nazionale. Sette già sicuri a Euro 2020, e due ci sperano

F inalmente possiamo dirlo: l’ultima sosta per le nazionali del 2019 si è conclusa e fino a maggio non se ne parlerà più. La bella notizia è che sono tanti i giocatori dell’Atalanta ad aver conquistato il pass per Euro 2020: sono Gollini con l’Italia, Castagne con il Belgio, de Roon (e Hateboer , se dovesse essere di nuovo convocato) con l’Olanda, Kjaer con la Danimarca, Freuler con la Svizzera, Malinovskyi con l’Ucraina e Pasalic con la Croazia. Senza dimenticare Gosens , che potrebbe conquistare la maglia della nazionale tedesca in futuro. In questa sosta, in gol, è andato solo Ilicic, c’è chi ha giocato più e chi meno. Snoccioliamo un po’ di numeri, per capire come sono andati gli atalantini in nazionale.