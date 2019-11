I dati fotografano la partita no di Muriel. Tiri, dribbling, passaggi: tutto male

D ue partite consecutive senza fare gol. Suona strano, l’ultima volta era successo in primavera. Suona strano perché l’Atalanta è il miglior attacco della Serie A, ma ieri contro la Sampdoria non solo non è riuscita a buttarla dentro, ma nemmeno a creare grosse occasioni da rete. I motivi sono diversi: l’atteggiamento totalmente difensivo della Sampdoria, un po’ di stanchezza - forse più mentale che fisica - dopo tre settimane in cui si è giocato ogni tre giorni, e anche un po’ di imprecisione. Oltre, ovviamente alle assenze: Zapata, Ilicic, Gosens e Freuler sono giocatori fondamentali di questa Atalanta e, per quanto le «riserve» siano all’altezza, non valgono quanto le prime scelte. È così in ogni squadra del mondo.