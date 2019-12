I migliori della settimana: così Pegolo ha fermato il Milan. Gollini è avvisato

Tenere la porta inviolata a San Siro contro il Milan non è certo semplice. A maggior ragione se è la prima volta in stagione che scendi in campo. Grande partita di Pegolo del Sassuolo contro i rossoneri: 8 tiri in porta subiti, tutti respinti. Porta inviolata nonostante i 2,44 xG creati dalla squadra di Pioli. Nessun’uscita fuori dai pali, ma 100% di passaggi riusciti e 50% nei lanci lunghi.