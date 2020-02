D imenticare il deludente pareggio con il Genoa, in fretta. Non può che essere questo l’obiettivo dell’Atalanta per la sfida di questo pomeriggio, sul campo della Fiorentina. Una sfida in cui anche la squadra di Iachini vorrà rialzarsi, dopo aver ottenuto un solo punto nelle ultime tre giornate, anche perché i punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono solo nove. Un confronto guardando la classifica non può esistere, in aiuto ci vengono i numeri. Cosa dicono?