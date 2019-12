I numeri confermano: al Verona manca la qualità dell’Atalanta. Ma sarà una partita tosta

G asperini contro Juric, l’allievo contro il maestro. Oggi alle 15 una partita fondamentale per entrambi: l’Atalanta per dare continuità alla vittoria nel derby sul Brescia e arrivare con più carica possibile alla sfida di martedì contro lo Shakhtar, il Verona per continuare a sognare nelle zone alte della classifica. Da tempo non si vedeva una neopromossa così in alto: 18 punti in classifica per i gialloblù, a soli due punti dalla zona Europa League. Non sarà una sfida semplice e lo confermano i numeri. Abbiamo confrontato le medie ogni 90 minuti delle due squadre, per capire dove l’Atalanta dovrà insistere per far male all’Hellas, ma anche a quali aspetti dovrà fare maggiore attenzione.