I prestiti in serie B: nel Livorno l’esplosione di Del Prato, titolare per 20 partite

R ubrica settimanale dedicata ai prestiti che si presenta in una veste decisamente sobria e ridotta a causa delle sospensioni dovute al Corona Virus. In questo turno potremo analizzare praticamente solo i giocatori di serie B, sono stati infatti sospesi i gironi A e B di Lega Pro che vedono impegnati parecchi nostri atleti e due partite di serie A che in cui erano coinvolte Spal e Verona. A parte la Serie B gli unici due giocatori che avrebbero potuto scendere in campo erano Mattiello (Cagliari) e Santopadre (Potenza), entrambi sono stati convocati ma hanno trascorso la domenica in panchina.