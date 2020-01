I rigori e la maledizione di San Siro. Muriel come Ilicic (ma anche come Magrin)

di Enrico Mazza

M uriel non è più infallibile. Lo abbiamo già detto, questo girone di andata di Luis Muriel non ha ancora convinto tutta la critica ma sui rigori quelli no, quelli erano una certezza. Appunto, erano. In generale Muriel quando calcia indossa un sorriso sfrontato, quasi gioioso ma nella notte di San Siro il suo volto era però un filo più preoccupato, veniva da 10 centri consecutivi ma forse sapeva di avere di fronte un certo Samir Handanovic uno, tanto per dire, che nella sua lunga carriera su 107 rigori complessivi subiti ne ha parati ben 39, vale a dire che ogni 2 incassati poi ne para 1.