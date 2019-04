I segreti dell’attacco. Se manca il Papu per segnare serve il doppio del tempo

L’ attacco dell’Atalanta ha numeri straordinari, impensabili per chi questa squadra la segue da sempre. Nessuno, a Bergamo, ha mai visto una squadra fare così tanti gol. In campionato 64, solo la Juve ne ha segnati così, 88 se si considerano anche Coppa Italia e preliminari di Europa League. Insomma, arrivare a 100 non è poi cosa difficile visto ciò che ha dimostrato la squadra. Immaginate, tra qualche anno, di ripensare all’Atalanta di Gasperini: «Quell’anno che abbiamo segnato cento gol…». Ora vanno fatti.