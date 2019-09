I volti nuovi della serie A: scopriamo (coi dati) i dieci migliori della giornata

L e prime due giornate sono alle spalle e il campionato già si ferma. Prima pausa per le nazionali della nuova stagione, il primo momento di riflessioni dopo lo start. Impossibile, dopo così poco, poter dire chi farà bene o chi farà male, troppo pochi solo centottanta minuti. Però la Serie A ha imparato a conoscere giocatori nuovi, arrivati dall’estero in alcuni casi e dalla Serie B in altri. È quindi la volta di scoprire quali sono stati i migliori nuovi arrivi in queste prime due partite, ovviamente basando l’analisi sui numeri.