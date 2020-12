Il 2020 degli atalantini nelle Nazionali giovanili: il primato di Carnesecchi, il più presente in azzurro (anche se qui...)

L e Nazionali non se la sono vista bene nel 2020. Programmi dimezzati, critiche da diversi fronti per i vari impegni sino ad arrivare ai rifiuti delle convocazioni. Per le nazionali giovanili lo scenario è stato ancora peggio perché oltre ad avere il calendario dimezzato quasi tutte le rappresentative hanno visti annullati i propri impegni nella seconda parte della stagione. L’unica che ha condotto un’attività con una parvenza di normalità è stata la squadra dell’Under 21. Anche per lei vi sono state difficoltà con diversi contagiati, partite annullate e selezioni miste di Under 21 e Under 20 ma, al pari della rappresentativa maggiore, ha comunque condotto a termine il proprio percorso all’interno dell’anno. Ha fra l’altro ottenuto l’accesso alla prima fase finale che si dovrebbe tenere in Ungheria e Slovenia a fine marzo 2021. Altre giovanili che hanno disputato qualche partita sono state l’Under 19 e Under 18 che a febbraio hanno giocato un paio di amichevoli a testa. Come per l’anno 2019 abbiamo quindi voluto misurare l’impiego dei giovani atalantini nelle nazionali di categoria per verificare se i risultati, ottimi, della passata annata anche quest’anno sono stati riconfermati. Come detto è stato un impiego parziale rispetto all’annata precedente ma i dati estratti rappresentano comunque la totalità del 2020 e quindi sono capaci di fotografare la situazione delle nazionali giovanili italiane.