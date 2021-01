Il 2020 del gruppo Facebook di Corner: iscritti da 41 paesi, a dicembre record di post e commenti. Iscritti, ecco la Top 10

V enti post e quasi 200 commenti al giorno, con un trend in forte crescita negli ultimi mesi dell’anno. Sono i numeri, in sintesi, del gruppo Facebook di Corner nel corso del 2020. Un gruppo in crescita costante (gli iscritti ora sono 2.906), e che forte della possibilità di pubblicare liberamente i propri spunti di discussione sta alimentando un modo «nuovo» di partecipare alle attività di una comunità sui social network.