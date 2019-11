D ue giocatori della top 11 di Corner sono del Cagliari: non è un caso la vittoria di domenica sul campo dell’Atalanta, che si salva con la presenza di Palomino. I rossoblù hanno vinto meritatamente e a dargli ragione sono anche i numeri. Poi un giocatore per Bologna, Brescia, Sassuolo, Genoa, Lazio, Lecce, Inter e Parma. Questi sono i migliori del week-end appena concluso, senza utilizzare preferenze o sterili voti in pagella. Contano solo i dati.