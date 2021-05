Il calcio made in Usa/2 La storia di Giovanni Reyna: inglese, nome italiano, ma talento tutto a stelle e strisce

A bbiamo già citato il suo nome una manciata di giorni fa nell’articolo sul calcio made in USA (leggilo QUI ), ma il suo talento cristallino ci spinge a portarvi un approfondimento prima che il suo nome inizi a circolare con maggior insistenza. Il talentino di cui parliamo oggi è Giovanni Reyna, trequartista classe 2002 in forza al Borussia Dortmund e appunto di nazionalità statunitense. Partiamo subito rispondendo a una domanda che dato il nome “Giovanni” vi sarà sicuramente sorta: chiamandosi così, ha origini italiane vero? Duole comunicarvi che no, Giovanni è nato in Inghilterra (e poi spieghiamo perché) da madre e padri statunitensi e può vantare sangue portoghese e argentino, ma non italiano. Il nome è infatti semplicemente un omaggio del padre Claudio al compagno di squadra ai tempi dei Rangers Giovanni Van Bronckhorst: tra loro nacque un forte legame. Il calcio scorre nelle vene di Giovanni, essendo lui infatti figlio d’arte sia da parte di padre sia da parte di madre: Danielle Egan è un’ex calciatrice statunitense arrivata fino alla selezione nazionale, e anche il padre Claudio Reyna e il nonno Miguel Reyna sono ex calciatori arrivati ad altissimi livelli. Il nonno Miguel ha giocato in seconda e prima serie argentina, mentre il padre Claudio è stato per anni colonna portante della nazionale USA oltre ad aver militato in Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Rangers, Sunderland, Manchester City e NY Red Bulls. Ed è proprio durante l’esperienza in terra inglese del padre Claudio che Giovanni viene alla luce. Giovanni Reyna nasce infatti il 13 novembre 2002 a Durham, cittadina di quasi 50000 abitanti non lontana da Sunderland.