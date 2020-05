Il calcio post Covid dovrà cambiare per sopravvivere. Scouting e alleanze: ecco le 3 parole d’ordine

L’ era post pandemia Covid, modificherà i comportamenti economici di molti soggetti finanziari, tra cui le società di calcio. Per molte di loro sarà necessario un profondo lavoro introspettivo a livello di organizzazione dei costi e dei ricavi per sopravvivere in un mondo (almeno nella/e prossime stagioni) con minore liquidità in circolazione. Abbiamo provato ad immaginare quali potrebbero essere le ripercussioni che si potranno avere nelle prossime stagioni sul mercato dei calciatori e come potrebbero “coalizzarsi” alcuni club per battere la crisi in arrivo, ed abbiamo individuato due situazioni particolari sulle quali riflettere. Una delle forme più adeguate per combattere un mercato in calo di liquidità è quella di costituire partnership tra club affini. Certo, qualcuno potrebbe obbiettare che questo succede anche adesso, in forme più o meno diluite tra società “amiche”, ma quello che intendiamo esplorare nelle righe che seguono, sono forme più evolute di collaborazione.