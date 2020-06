Il calcio riparte, ma quanto ha perso per il virus? L’Atalanta: 6 milioni al botteghino, e la rosa è scesa di 65,9 milioni

S timare quanto i tre mesi senza calcio e la ripartenza a porte chiuse costi alle società di calcio, e in particolare all’Atalanta, è un’impresa decisamente improba. Le stime non possono che essere approssimative perché non sono note tutte le variabili in gioco, a partite dai diritti tv spettanti dalla Serie A. Il bisticcio tra la Lega Calcio, Sky, Dazn e Img in merito all’ultima rata dei diritti tv rischia di trascinarsi in tribunale e la sentenza dei giudici è quanto di più impronosticabile. Peraltro, anche ipotizzando il successo del campionato italiano, Sky potrebbe “vendicarsi” offrendo nelle aste degli anni a venire meno di quanto sperano i club nostrani. Fatta questa premessa, vediamo un po’ di numeri.