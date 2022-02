Il calcio ucraino saprà rialzarsi dalla guerra? Gli stranieri sono in fuga: ecco chi potrebbe essere utile all’Atalanta

P rima di addentrarci nel contenuto vero e proprio dell’approfondimento, si ritiene doveroso fare un breve ma importante disclaimer . Lungi da questo articolo mancare di rispetto o approfittarsi della situazione in Ucraina a cui va tutta la nostra solidarietà, ma piuttosto occuparsi di una questione che in primo luogo ha già riguardato da vicino l’Atalanta nel 2014 con l’arrivo a Bergamo del Papu Gomez, ed in seconda battuta sarà certamente d’attualità di qui a poco. Nel 2014 Gomez arrivò infatti all’Atalanta in un contesto tutto sommato simile a quello attuale, anche se certamente di portata minore: Gomez era allora un giocatore del Metalist ed a causa del conflitto nella vicina regione del Donbass ritenne necessario abbandonare la squadra ucraina accasandosi a Bergamo. Questa è una dinamica che vedremo probabilmente accadere nuovamente nei prossimi tempi, ossia giocatori specialmente non ucraini che forzeranno i propri club a venderli al più presto o a risolvere i propri contratti. È nostra intenzione quindi andare a vedere chi possano essere questi giocatori e quali siano i più interessanti, cercando magari di scovare qualche giocatore che possa essere anche utile alla causa atalantina.