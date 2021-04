Il caso di Gasperini e l’antidoping: la ricostruzione e cosa dicono i codici. Commento: noi, gli altri e i sospetti

Zingonia, 7 febbraio

Domenica 7 febbraio l’Atalanta si ritrova a Zingonia dopo il pareggio casalingo per 3-3 con il Torino. Niente giorni di riposo perché incombeva la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Prima dell’allenamento, si presentano gli ispettori antidoping e chiedono che alcuni giocatori (quattro) siano sottoposti a un controllo a sorpresa. Il che avrebbe di fatto impedito loro di allenarsi. Tre giocatori svolgono regolarmente il prelievo prima della seduta, mentre per Gosens Gasperini chiede che il tutto si svolga dopo. È una ipotesi prevista dalle regole, dunque gli ispettori accettano. Un ispettore, però, durante la seduta si è fermato a bordocampo, contro il parere di Gasperini. Da lì i toni si sarebbero alzati e Gasperini avrebbe, secondo l’accusa, «inveito contro l’intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi». Dopo l’allenamento il test di Gosens si è svolto regolarmente, con esito negativo (come gli altri tre, ovviamente).