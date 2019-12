Il derby di Abatantuono. «Tiferò Milan, ma sogno l’Atalanta che toglie la Champions alla Juve»

di Cesare Malnati

«I l mio massimo sarebbe Atalanta-Juventus finale di Champions». Diego Abatantuono percorre fino alla fine la via del paradosso, imboccata l’estate scorsa quando dichiarò, lui milanista doc, un’inedita passione pallonara, quella per i nerazzurri di Bergamo. Sicché ora c’è il suo derby, Atalanta-Milan. L’attore, di cui uscirà il prossimo 20 febbraio il nuovo film «La mia banda suona il pop», con Christian De Sica, Massimo Ghini e Natasha Stephanenko, ha sempre riservato al calcio una larga corsia preferenziale e infatti si fa intercettare attraverso cortese messaggio vocale: «Se mi chiama dopo le tre, perché prima non ce la faccio: ho un lavoro e poi un pranzo. Se per lei va bene, altrimenti non so che cosa dirle». Affare fatto.

Bell’idea Atalanta-Juventus, ma, scusi, chiaro che poi vincerebbe la Juventus...