Il groviglio dei calendari, ecco l’analisi. Per l’Atalanta solo vantaggi (e Lotito è beffato)

N el prossimo weekend (da sabato 7 a lunedì 9) si giocheranno le 6 partite rinviate nell’ultimo fine settimana (lunedì Juve-Inter). Di conseguenza i 12 turni che mancano a fine stagione scivolano tutti alla data successiva, probabilmente con l’utilizzo di mercoledì 13 maggio per chiudere comunque il campionato domenica 24 maggio (data obbligata, ci sono gli Europei). E tre delle 4 gare rinviate il 23 febbraio (tra cui Atalanta-Sassuolo) saranno recuperate mercoledì 18 marzo, con Inter-Samp che resta in attesa di una data che adesso non c’è. E se l’emergenza coronavirus continuerà, pur di rispettare il calendario il calcio accetterà di giocare a porte chiuse. Si vedrà se in tutte le gare o solo nelle zone dove lo chiederà l’emergenza sanitaria.