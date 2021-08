Il mercato, l’Atalanta (in ansia per Hateboer) e le altre: il tempo stringe, ma è tutto fermo. Ecco tutti (i pochi) affari

Q ualche giorno e sarà di nuovo campionato, di nuovo Serie A. Finalmente. Sarà una stagione particolare, perché cinque delle sette squadre qualificate alle coppe europee hanno cambiato allenatore, quindi stile di gioco e sì, anche giocatori chiave. In casa Atalanta, il mercato ha portato Musso al posto di Gollini, andato al Tottenham come Romero, sostituito da Demiral. Poi Lovato e Pezzella, alternative in difesa e sulla fascia sinistra. A destra, invece, potrebbe arrivare Zappacosta o un altro esterno sostituto di Hateboer, mentre si attende di sapere come finirà la vicenda Zapata, cercato dall’Inter e non solo, ma soprattutto se arriverà un centrocampista, con Koopmeiners e Zakaria come nomi più caldi. E le altre? Come stanno le squadre che si sono giocate con l’Atalanta l’accesso alle coppe europee nella scorsa stagione? Chi si è rinforzato di più? Chi ha perso qualcosa? Vediamo nei dettagli.