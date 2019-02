Il più bel Toro del Mondo. Parola di Clara

di Clara Mondonico

C iao Papo,

sai sabato pomeriggio ci sarà la tua partita, la sfida che più di qualsiasi altra ti rappresenta e, come sempre, è difficile anche solo pensare a quei 90 minuti senza di te... L’Atalanta... la «Cenerentola d’Europa»... il «Meglio Uomini che campioni»... la «Merce rara la gratitudine»... Il «Vivono ancora liberi per volare in un sogno». Il Toro... la «sedia al cielo vale più di 1000 coppe»... il «Emiliano la vittoria più bella sei tu»... il «pezzo di storia viene via con te».