Il «rebus» Carnesecchi studiato col percorso dei suoi predecessori. Risultato: è l’Atalanta che è cresciuta «troppo»

I l rebus Carnesecchi sembra quello dei petali della margherita e del conseguente “M’ama, non m’ama”. In parole povere il dubbio è se Carnesecchi possa rappresentare, a breve o a medio termine, il futuro portiere atalantino. Lui ha detto di non sentirsi ancora pronto a diventare il guardiano della porta bergamasca ma la tifoseria è divisa: una parte lo vorrebbe comunque a Bergamo, magari da dodicesimo, mentre un’altra pensa che debba fare ancora esperienza. È un dilemma di difficile soluzione e noi cerchiamo di dare il nostro contributo attraverso i numeri relativi ai recenti portieri atalantini cresciuti a Zingonia. Gli ultimi tre arrivati in prima squadra partendo dal settore giovanile sono, in ordine cronologico: Pelizzoli, Consigli e Sportiello. Tre estremi difensori con tre storie decisamente diverse, a dimostrazione che non esistono risposte scientifiche.