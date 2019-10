Il valore del centrocampo? L’Atalanta è settima, con 114,5 milioni. Tutti i dati

U no dei punti deboli dell’Atalanta attuale è la tenuta difensiva, come testimoniano le 7 partite stagionali in cui ha subito almeno un paio di gol. Fanno eccezione 4 incontri e in uno solo di questi (a Roma contro i giallorossi) i nerazzurri hanno mantenuto inviolata la porta di Pierluigi Gollini. Partendo da questa considerazione, abbiamo cercato di capire le ragioni di questa deficienza. Uno dei dati incontestabili è il valore dei difensori centrali della Dea, inferiore a quello di quasi tutte le rivali italiane per un piazzamento in Europa. Secondo le valutazioni di Transfermarkt infatti l’Atalanta è solo ottava per valore della retroguardia (40,5 milioni), lontanissima da Juventus, Inter e Napoli ma anche dal Milan e parecchio inferiore pure a Torino, Roma e Fiorentina. Forte era la curiosità di sapere se questo gap riguarda pure gli altri reparti. Per soddisfarla abbiamo realizzato anche una puntata sui centrocampisti e una successiva (uscirà domani) sugli attaccanti.