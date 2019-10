Il valore della rosa/3. L’attacco sfiora i 100 milioni, Zapata sale a 45. Le classifiche e il «surplus» di Gasp

D opo la sconfitta contro il Manchester City abbiamo avviato una inchiesta mettendo a confronto la difesa dell’Atalanta con quella delle altre 19 formazioni di Serie A. Per operare il confronto ci siamo serviti dei dati di Transfermarkt, «l’autorità» della materia che valuta decine di migliaia di calciatori in tutto il mondo servendosi di decine di parametri. Secondo questi dati, considerando solo i difensori centrali l’Atalanta vale l’8° posto nel nostro campionato, dietro alla Fiorentina, alla Roma e persino al Torino. Nello stesso articolo abbiamo raccontato anche dei portieri scoprendo che la Dea è nona nella massima serie. Nella seconda puntata ci siamo occupati dei centrocampisti, includendo in questa voce pure i terzini: per questi ruoli l’Atalanta è settima, alle spalle della Lazio ma davanti a Cagliari, Fiorentina e Udinese, oltre che al Torino che è solo 13°. Nona per i portieri, ottava riguardo ai difensori e settima a centrocampo, sembrerebbe proprio che il club bergamasco dia il meglio di sé man mano che si avvicina alla porta avversaria. Ora diamo uno sguardo all’attacco.