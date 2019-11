Il «Virtual coach» arriva nel calcio (perché i numeri non bastano, bisogna ascoltarli)

A ll’inizio del girone di ritorno, ogni panchina di serie A sarà dotata di un tablet sul quale sarà installata «Football Virtual Coach», un’applicazione innovativa sviluppata da Math&Sport, una startup italiana «incubata» da Polihub (Politecnico di Milano). L’applicazione è stata creata appositamente per i club della nostra Serie A. Un prodotto altamente tecnologico che sarà al servizio di tutti gli allenatori e staff e che sarà in grado di analizzare dati in tempo reale e restituire indicazioni tecniche (dati o notifiche push). Con questo approfondimento cercheremo di spiegare di cosa si tratta, e di che tipo di servizio potranno usufruire allenatori e staff.