Il virus non molla, gli stadi resteranno chiusi. Ma ecco le cifre che spingono i campionati in campo: 4 miliardi a rischio

M olto probabilmente la Bundesliga sarà il primo campionato europeo a ripartire dopo lo stop per coronavirus: secondo diverse fonti il campionato tedesco sarebbe dovuto tornare in campo il 16 maggio o il 23 maggio mentre i più ottimisti auspicavano la ripresa il 9 maggio, grazie agli allenamenti ripresi già da due settimane. Usiamo il condizionale perché secondo quanto riportato nelle ultime ore dalla Süddeutsche Zeitung solo il 9 maggio si troveranno i rappresentanti del Ministero del Lavoro e gli emissari della Bundesliga: l’obiettivo è di arrivare “attraverso misure adeguate a creare, applicare e controllare le condizioni igieniche e mediche più rigorose”. Troppo tardi per sperare di essere in campo a metà mese, mentre lo stesso quotidiano tedesco indica il 23 maggio come data più probabile. Sempre però a porte chiuse, per evitare un’impennata dei contagi. La riapertura permette (o permetterebbe) però ai club della Bundesliga di incassare per intero i compensi pattuiti da tv e sponsor.