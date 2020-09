Il vivaio non dà giocatori all’Atalanta, ma soldì sì (e tanti). Ecco il valore dell’Accademia di Zingonia

L’ Atalanta ha appena chiuso la sua miglior stagione di sempre, spazzando via vecchi record che resistevano da decenni, uno dopo l’altro. Da squadra che solo cinque stagioni fa doveva combattere per non retrocedere, si è trasformata nella potente corazzata in grado di conquistare per ben due stagioni di fila la qualificazione alla Champions League. Dal punto di vista economico l’Atalanta ha innescato un ciclo virtuoso. Vincere incrementa il valore economico della squadra, come ha spiegato dettagliatamente Cortinovis in questo approfondimento , e pone il club sotto la luce dei riflettori, per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Attualmente il valore della rosa dei nerazzurri è pari a 362,65 milioni di euro. La squadra di Gasperini ha il sesto valore assoluto. Il distacco tra la terza (il Milan con 381 milioni) e la settima (Lazio con 343,85), è compresso in «appena» 37,15 milioni di euro. Questa situazione lascia immaginare che la lotta per la terza e la quarta piazza, che garantiscono la qualificazione alla Champions League sarà del tutto equilibrata, mentre, senza crisi tecniche come quella che ha colpito il Napoli quest’anno, sarà difficile tenere lontano la squadra di Gattuso (619,88 milioni di euro di valore assoluto) dalle posizioni di vertice.