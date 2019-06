In bocca al lupo, Fiorentina. Ma coi presidenti lontani non vince nessuno

Q uanto è fortunata l’Atalanta? Parecchio. Non parliamo dei risultati sportivi: quelli sono stati raggiunti con sudore, fatica, genialità. Un campionato appassionante, un terzo posto raggiunto in rimonta. Storico. La fortuna dell’Atalanta sta nella sua società, nella sua dirigenza: avere un presidente bergamasco, tifoso nerazzurro da sempre (nonché ex giocatore), fa la differenza. Perché i giocatori lo vedono come un modello, ma soprattutto la sua presenza stabile in città gli permette di seguire tutto da vicino. Un fattore importante nei momenti di difficoltà.