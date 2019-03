In uno studio il fascino del calcio: lo zampino del caso in 4 gol su 10

L a semifinale d’andata di Coppa Italia giocata tra Fiorentina e Atalanta è terminata da pochi minuti, e in sala stampa giungono i due allenatori per rilasciare le interviste di rito. Gasperini si lamenta di qualche distrazione di troppo che ha concesso la rimonta alla Fiorentina, e si rammarica per la traversa colpita nei minuti del tempo di recupero da Hateboer, che avrebbe potuto regalare una gara di ritorno completamente diversa. Pioli gli risponde a distanza, dicendo che l’Atalanta è stata brava a sfruttare le prime occasioni capitategli, ma loro sono stati altrettanto bravi a restare «dentro» la partita, rimetterla in equilibrio e ricorda che sul 2-2, sette minuti prima che l’Atalanta tornasse nuovamente in vantaggio, Benassi aveva avuto una grossa occasione per portare in vantaggio i viola e questo avrebbe potuto regalare un finale di gara sicuramente diverso.