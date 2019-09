Intervista a Gasp: «Siamo l’Atalanta, per questo possiamo crescere ancora»

«S ì, col Torino per quasi mezzora ho visto un gioco da Champions». E poi: «Che l’Atalanta giocherà per un posto in Europa lo dice la storia degli ultimi tre anni». «In Champions lotteremo per il 2° posto. Con il 3° che è alla portata». Infine Muriel: «Luis è una prima punta. Se impara a stare là davanti farà tanti gol».

Gian Piero Gasperini non finisce mai di stupire. L’intervista d’inizio stagione per presentare il campionato era scivolata in là di 20 giorni per aspettare la fine mercato. E ora che il mercato è finito ecco che a metà intervista, quando spunta il tema, il tecnico dell’Atalanta fa contropiede: «Il mercato? Ma no, stiamo facendo un’intervista divertente…».