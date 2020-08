S e non fosse per l’Atalanta, il calcio italiano non sarebbe rappresentato nei quarti di finale di Champions League. Eppure, a inizio marzo, durante il forum Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, Andrea Agnelli se ne uscì con un ragionamento infelice: «Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla Champions. Giusto o meno, penso poi alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori».