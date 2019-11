La «cura Gasp»/1 Come cambia il valore dell’Atalanta: attaccanti da 47 a 98 milioni

N elle scorse settimane vi avevamo presentato una inchiesta in tre puntate (chi se la fosse persa può cercarla tramite la lente posta in alto a destra nella home page di Corner e inserire le parole chiave) sul valore dei singoli calciatori e dei reparti dell’Atalanta attuale. Da questa analisi, realizzata utilizzando le valutazioni attribuite dal sito Transfermark, emerge che l’attacco della Dea vale all’incirca 98 milioni di euro, importo che la pone al 6° posto della Serie A 2019/20. Il dato, pur interessante in sé, non esprime però il grande lavoro compiuto da Gasperini e dal suo staff per migliorare la rosa tatticamente, fisicamente e mentalmente. E dunque, per aumentarne il valore di mercato, che è il dato che approfondiremo in questa nuova serie.