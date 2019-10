La difesa preoccupa? Diamo uno sguardo ai numeri: per valore è «solo» 8ª in Serie A

A talanta, abbiamo un problema, la difesa: lo dimostrano i 24 gol incassati nelle 11 gare ufficiali disputate quest’anno. Undici di questi i nerazzurri li hanno presi nelle tre sfide di Champions League e gli altri 13 in campionato: 3 da Torino e Lazio, 2 da Spal e Fiorentina, 1 da Genoa, Lecce e Sassuolo. Solo in un’occasione, all’Olimpico contro la Roma alla quinta giornata, l’Atalanta è uscita dal campo senza gol al passivo. Senza voler togliere nulla all’abnegazione dei calciatori, la difesa dell’Atalanta non sembra quindi all’altezza degli altri reparti. Sia chiaro, non intendiamo affermare che i difensori bergamaschi siano equiparabili a quelli delle squadre che lottano per non retrocedere. Indubbiamente sono un gradino (o anche un paio) sopra, ma non sono però nemmeno in linea con le altre pretendenti ai posti in Europa. Qui cercheremo di capire qual è il «valore» della difesa in rapporto alle altre squadre.