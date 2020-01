La domenica dei «prestiti»: Pessina e Kresic, stelline in gol. Due video e i dati nell’info interattiva

E ccoci alla carrellata settimanale sui giocatori atalantini in forza a diverse formazioni sparse nella penisola e riferita all’ultimo turno giocato fra venerdì e domenica. Le convocazioni sono state 37 su 47 giocatori anche se va detto che i convocabili erano solo 39. Ai soliti lungodegenti (3) e fuori dalle squadre per logiche di mercato (2) questa settimana si sono aggiunti Elia (Juve Stabia) e Zanoni (Gubbio) per indisposizioni dell’ultima ora e Tulissi (Modena) per squalifica. Gli unici due che senza apparenti motivi non sono stati convocati sono Vido (Pisa) e Boffelli (Pro Patria).