La guerra e lo sport: le sanzioni contro la Russia, l’effetto Chelsea. E perché, almeno per ora, Miranchuk può giocare

Numerosi sono gli eventi sportivi in programma per questo 2022 in Russia che sono stati cancellati, partendo proprio dalla finale di Champions League che si sarebbe svolta a San Pietroburgo il 28 maggio. Come sicuramente già saprete, la FIFA ha invece optato per spostare la sede dell’evento a Parigi allo Stade de France. Proseguendo con gli eventi cancellati, si ricordano anche il GP di F1 di Sochi, i mondiali maschili di pallavolo, i mondiali juniores di nuoto, oltre che tutti gli eventi internazionali organizzati dalla Federazione Internazionale Sci, pugilato, pallavolo, tennis, ginnastica, ciclismo, badminton e altre. Anche le Olimpiadi di scacchi in programma per l’8 agosto a Mosca sono stati spostati di sede, insieme ad altri numerosi eventi sportivi minori.