La macchina del tempo vola al 1955: cinque pappine alla Fiorentina. Vittoria record con tripletta di Rasmussen

N ella storia dell’Atalanta, dopo Milan e Juventus, la squadra che i nerazzurri hanno affrontato più volte è la Fiorentina: centrotrentadue. In queste centotrentadue sfide con i toscani, solo una volta è arrivata una vittoria con quattro gol di scarto. E questa settimana ne ricorre l’anniversario. Era il 17 aprile 1955 e l’Atalanta era allenata da Luigi Bonizzoni, personaggio su cui vale la pena aprire una piccola parentesi. Era stato soprannominato “El cinès”, per via degli occhi leggermente a mandorla, da Gianni Brera, suo compagno di scuola e amico fraterno. Tanto da portarlo a scrivere con lui per l’Avvenire. I tre anni sulla panchina dell’Atalanta lo hanno portato, successivamente, a vincere lo scudetto con il Milan nel 1959.