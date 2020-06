La macchina del tempo vola al ’48. L’Atalanta batte il Genoa ed è quinta. Ma il pubblico la sommerge di fischi

P ochi sanno che prima dell’arrivo di Gasperini all’Atalanta, il miglior piazzamento in Serie A della storia nerazzurra è della stagione 1947-1948: la squadra allenata da Ivo Fiorentini, alla sua seconda parentesi da allenatore a Bergamo, arriva quinta. È il secondo campionato a girone unico dopo la guerra e per l’Atalanta è una stagione saltante, ricchissima di vittorie contro squadre importanti: si inchina a Bergamo il Grande Torino, poi campione, così come il Milan arrivato secondo. E lo stadio che da poco si chiama Comunale e non più Brumana rimane inviolato per tutta la stagione, con quattordici vittorie e sei pareggi in venti partite, trentasette gol fatti e solo dieci subiti. Si ferma qui, questa settimana, la macchina del tempo. Ricorre l’anniversario di una vittoria 2-1 sul Genoa, il 6 giugno del 1948, piuttosto particolare.